Российский хоккеист погиб в результате падения с 18-го этажа

Нападающий системы подмосковного хоккейного клуба "Витязь" Георгий Савин погиб после того, как выпал из окна в Олимпийском городке в Рязани. Об этом сообщает издание Ya62.ru.

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Отмечается, что 21-летний Савин выпал с высоты 18-го этажа. Спортсмен погиб на месте.

Георгий Савин в сезоне-2021/2022 принял участие в 13 матчах за основную команду "Витязь" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В минувшем сезоне игрок выступал за "Рязань-ВДВ" в ВХЛ. Также он играл за "Рязань-ВДВ" в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ" и за "Русских Витязей" в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).