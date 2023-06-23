У младшего брата вратаря ЦСКА произошел разрыв аневризмы головного мозга

16-летний вратарь потерял сознание во время тренировочного занятия на частных сборах и был доставлен в больницу, где в результате тестов у него был диагностирован разрыв аневризмы. Спортсмен был прооперирован, он находится под наблюдением врачей. В академии отметили, что сообщат об изменениях в состоянии Скотникова, но до того момента воздержатся от комментариев.