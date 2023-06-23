У младшего брата вратаря ЦСКА произошел разрыв аневризмы головного мозга
Голкипер детско-юношеской спортивной школы хоккейного клуба "Ак Барс" Савва Скотников перенес операцию после разрыва врожденной аневризмы сосуда головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба академии казанского клуба.
"Хоккейный клуб "Ак Барс" держит ситуацию под контролем и оказывает всестороннюю помощь хоккеисту и его семье", - говорится в заявлении академии.
16-летний вратарь потерял сознание во время тренировочного занятия на частных сборах и был доставлен в больницу, где в результате тестов у него был диагностирован разрыв аневризмы. Спортсмен был прооперирован, он находится под наблюдением врачей. В академии отметили, что сообщат об изменениях в состоянии Скотникова, но до того момента воздержатся от комментариев.
Савва Скотников - младший брат голкипера ЦСКА Всеволода Скотникова, в минувшем сезоне ставшего обладателем Кубка Гагарина. Ранее бывший тренер петербургского СКА Андрей Потайчук выразил надежду, что хоккеист тольяттинской "Лады" Сергей Шумаков вылечился от звездной болезни.