В США раскритиковали НХЛ за невключение россиян в Зал славы

В 2023 году лига удостоила этой чести других хоккеистов.
Известная американская журналистка Сара Сив подвергла критике решение НХЛ не вводить ни одного российского хоккеиста в Зал славы в 2023 году.
«Это абсолютный позор», — написала Сив на своей странице в «Твиттере».
В начале июня НХЛ представила список кандидатов на включение в Зал славы лиги. В него попали сразу четыре россиянина — защитник Сергей Гончар, а также нападающие Борис Михайлов, Александр Мальцев и Александр Могильный. Но 21 июня New York Post сообщил, что ни один игрок из России на этот раз не удостоился включения в Зал славы НХЛ.
В итоге в Зал славы ввели: вратарей Хенрика Лундквиста (Швеция), Тома Баррассо (США) и Майка Вернона (Канада), а также нападающего Пьера Тарджона (Канада).