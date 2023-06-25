В США раскритиковали НХЛ за невключение россиян в Зал славы

Известная американская журналистка Сара Сив подвергла критике решение НХЛ не вводить ни одного российского хоккеиста в Зал славы в 2023 году.

В начале июня НХЛ представила список кандидатов на включение в Зал славы лиги. В него попали сразу четыре россиянина — защитник Сергей Гончар, а также нападающие Борис Михайлов, Александр Мальцев и Александр Могильный. Но 21 июня New York Post сообщил, что ни один игрок из России на этот раз не удостоился включения в Зал славы НХЛ.