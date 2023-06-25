Дацюк и Федоров вошли в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ
Пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг лучших драфт-пиков за всю историю НХЛ.
Список сформировали авторы и редакторы сайта НХЛ. 25 июня были названы хоккеисты, занявшие в рейтинге места с 20-го по 1-е.
В первую двадцатку рейтинга включены россияне Павел Дацюк и Сергей Федоров.
Дацюк занял 13-е место. Форвард был выбран на драфте НХЛ-1998 «Детройт Ред Уингз» в шестом раунде под общим 171-м номером. Федоров — 19-й в рейтинге. Нападающий был выбран «Ред Уингз» в 1989 году в четвертом раунде под общим 74-м номером.
Топ-20 драфт-пиков по версии сайта НХЛ:
1. Никлас Лидстрем;
2. Марк Мессье;
3. Патрик Руа;
4. Мартин Бродер;
5. Кен Драйден;
6. Яромир Ягр;
7. Марио Лемье;
8. Майк Босси;
9. Стив Айзерман;
10. Яри Курри;
11. Доминик Гашек;
12. Хенрик Лундквист;
13. Павел Дацюк;
14. Сидни Кросби;
15. Рэй Бурк;
16. Бретт Халл;
17. Хенрик Зеттерберг;
18. Люк Робитайл;
19. Сергей Федоров;
20. Коннор Макдэвид.