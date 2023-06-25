Дацюк и Федоров вошли в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ

Список сформировали авторы и редакторы сайта НХЛ. 25 июня были названы хоккеисты, занявшие в рейтинге места с 20-го по 1-е.

Дацюк занял 13-е место. Форвард был выбран на драфте НХЛ-1998 «Детройт Ред Уингз» в шестом раунде под общим 171-м номером. Федоров — 19-й в рейтинге. Нападающий был выбран «Ред Уингз» в 1989 году в четвертом раунде под общим 74-м номером.