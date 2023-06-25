$84.08+0.4791.49-0.45

Дацюк и Федоров вошли в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ

Пресс-служба НХЛ опубликовала рейтинг лучших драфт-пиков за всю историю НХЛ.

Дацюк и Федоров вошли в топ-20 драфт-пиков в истории НХЛ
© globallookpress.com

Список сформировали авторы и редакторы сайта НХЛ. 25 июня были названы хоккеисты, занявшие в рейтинге места с 20-го по 1-е.

В первую двадцатку рейтинга включены россияне Павел Дацюк и Сергей Федоров.

Дацюк занял 13-е место. Форвард был выбран на драфте НХЛ-1998 «Детройт Ред Уингз» в шестом раунде под общим 171-м номером. Федоров — 19-й в рейтинге. Нападающий был выбран «Ред Уингз» в 1989 году в четвертом раунде под общим 74-м номером.

Топ-20 драфт-пиков по версии сайта НХЛ:

1. Никлас Лидстрем;

2. Марк Мессье;

3. Патрик Руа;

4. Мартин Бродер;

5. Кен Драйден;

6. Яромир Ягр;

7. Марио Лемье;

8. Майк Босси;

9. Стив Айзерман;

10. Яри Курри;

11. Доминик Гашек;

12. Хенрик Лундквист;

13. Павел Дацюк;

14. Сидни Кросби;

15. Рэй Бурк;

16. Бретт Халл;

17. Хенрик Зеттерберг;

18. Люк Робитайл;

19. Сергей Федоров;

20. Коннор Макдэвид.