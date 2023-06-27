Макдэвид повторил уникальное достижение Овечкина

Форвард «нефтяников» выиграл четыре индивидуальных награды по итогам сезона-2022/2023: «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». Макдэвид стал вторым игроком в истории Национальной хоккейной лиги, сумевшим взять эти четыре приза за один сезон. Ранее это достижение единолично удерживал Овечкин. Российский нападающий выиграл те же награды в сезоне-2007/2008, став первым игроком в истории с таким подбором трофеев в рамках одного чемпионата.