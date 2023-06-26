Представлен календарь первых пяти матчей каждой команды КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила календарь первых пяти матчей каждой команды в сезоне-2023/2024.

Полностью календарь сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги будет опубликован завтра, 27 июня.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги одолел «Ак Барс» со счётом 4-3.