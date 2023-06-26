Агент объяснил, почему вратарь Налимов завершил карьеру в 29 лет

Агент объяснил, почему экс‑вратарь молодежной сборной Налимов завершил карьеру в 29 лет
Российский вратарь Иван Налимов принял решение завершить карьеру в 29 лет из за проблем со здоровьем, заявил агент ряда игроков Континентальной хоккейной лиги Шуми Бабаев.
— Да, Иван завершил карьеру игрока. Он ездил в Санкт Петербург, ходил к доктору. Ивану сказали, что нужно делать операцию на бедре, почти год восстанавливаться, потом через год опять делать. Эксперименты со своим здоровьем до хорошего не доводят, Налимов принял правильное решение. Он решил перейти на другую работу и найти себя на тренерском поприще. Сейчас Иван тренер вратарей, — сказал Бабаев «Чемпионату».
Налимов выступал за «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард», СКА, «Сочи», рижское «Динамо», «Рокфорд Айсхогс» и «Металлург». Всего в КХЛ он провел 192 матча, пропустив 453 шайбы. В составе сборной России Иван принял участие в ЮЧМ 2012, а в 2014 году стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.