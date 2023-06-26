Российский вратарь Сорокин может получить приз НХЛ

Традиционная церемония вручения индивидуальных наград Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона пройдет в ночь на вторник. Россиянин может выиграть приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата второй год подряд.

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Церемония состоится в американском Нэшвилле, где также позднее пройдет и драфт НХЛ. Станут известны имена обладателей 12 индивидуальных наград. В числе соискателей один россиянин - вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин, который поборется за "Везину Трофи", вручаемую лучшему голкиперу регулярного чемпионата по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. 27-летний Сорокин выступает в лиге с 2020 года, и нынешний сезон, бесспорно, стал для него лучшим в карьере. Он провел 60 матчей, в которых одержал 31 победу и потерпел 29 поражений, а в шести встречах не пропустил ни одной шайбы.

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В конце января Сорокин установил два новых рекорда НХЛ. Его четвертый "сухой" матч, сыгранный против "Детройта" (2:0), позволил вратарю выйти на первое место по проценту игр без голов от общего числа встреч в сезоне (12,8%), при этом ранее никому не удавалось показать такую статистику с 1943 года, когда ее начали вести в НХЛ. Кроме этого, Сорокин вышел на первое место в истории лиги по общему проценту отраженных бросков (93%) среди вратарей, сыгравших 50 и более матчей. Интересно, что Сорокин и вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин делят первое место в истории лиги по лучшему проценту отраженных бросков среди вратарей, проведших как минимум 100 матчей в регулярных чемпионатах.

Сорокин стал одним из лучших игроков "островитян", сумев также в конце марта повторить клубный рекорд, обладателем которого является в том числе и соотечественник Евгений Набоков (восемь побед в марте). Неудивительно, что игра Сорокина помогла "Айлендерс" ворваться в плей-офф в конце регулярного сезона, обойдя в своем дивизионе "Питтсбург". В плей-офф нью-йоркцы в шести матчах уступили одной из лучших команд регулярного сезона "Каролине", при этом в двух встречах проиграв в овертайме.

Голеадор Улльмарк

В случае успеха российские вратари выиграют индивидуальный приз НХЛ второй год подряд. В прошлом году его обладателем стал Шестеркин, сейчас Сорокину сложнее будет выиграть трофей. Его конкурентами являются Коннор Хеллебайк из "Виннипега" и Линус Улльмарк из "Бостона", который стал победителем регулярного сезона. Шведский голкипер в апреле стал первым вратарем в истории лиги с 40 победами, на что ему потребовалось меньше 50 матчей (49), он побил достижение Брэйдена Холтби из "Вашингтона" в 2016 году (40 побед в 52 играх). В феврале же Улльмарк даже забил в матче с "Ванкувером" - этот гол стал первым с января 2020 года, когда в матчах лиги отличался вратарь.

"Смею предположить, что по цифрам у Улльмарка хорошая ситуация: общая неплохая пропорция по играм, пропущенным голам, выигрышам, коэффициентам надежности. Но я очень надеюсь, что это не помешает Илье завоевать приз и другие моменты, которые не имеют отношения к хоккею, не скажутся. Есть опасение, что на выборы могут повлиять некие силы, которые сейчас есть в мире. Но хотелось бы, чтобы такое не случилось и по достоинству оценили игру Ильи, его вклад в результат команды", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший тренер вратарей сборной России, работавший в команде с Сорокиным, тренер голкиперов "Локомотива" Рашит Давыдов.

Традиционно интересной ожидается борьба за "Харт Трофи" - приз самому ценному хоккеисту регулярного сезона, которого выбирают журналисты. В прошлом году его завоевал Остон Мэттьюс из "Торонто", который сейчас не попал ни в одну номинацию, нынешними претендентами являются форварды Коннор Макдэвид ("Эдмонтон"), Давид Пастрняк ("Бостон") и Мэттью Ткачук ("Флорида"). Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав по системе "гол+пас" 153 очка (64+89), а также сильнейшим по количеству голов и передач. Пастрняк стал третьим бомбардиром сезона (113), сравнявшись по очкам с Никитой Кучеровым, и уступив Макдэвиду по количеству голов (61). Ткачук набрал 109 очков, став лучшим в своей команде по всем показателям в плане результативности.

На приз лучшему защитнику "Джеймс Норрис Трофи"претендуют Адам Фокс ("Рейнджерс"), Эрик Карлссон ("Сан-Хосе") и Кэйл Макар ("Колорадо"). Фокс выигрывал этот трофей в 2021 году, Макар - в прошлом, а Карлссон - в 2012 и 2015 годах, претендовав на трофей пять раз. Карлссон, Макдэвид и Пастрняк также претендуют на приз самому выдающемуся игроку по версии профсоюза "Тэд Линдсей Эворд". На "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку) претендуют форвард Мэттью Бенирс ("Сиэтл"), защитник Оуэн Пауэр ("Баффало") и вратарь Стюарт Скиннер ("Эдмонтон"). Приз лучшему тренеру ("Джек Адамс Эворд") могут получить Дэйв Хэкстолл ("Сиэтл"), Джим Монтгомери ("Бостон") и Линди Рафф, который впервые с 2018 года вывел в плей-офф "Нью-Джерси", где также работает его помощником россиянин Сергей Брылин.