«Бостон» и «Чикаго» произвели громкий обмен

«Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс» произвели громкий обмен, сообщает The Hockey News.

Отмечается, что 31-летний нападающий Тейлор Холл стал игроком «чёрных ястребов». Кроме того, «Чикаго» получил 35-летнего форварда Ника Фолиньо, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом. «Бостон», в свою очередь, получил права на защитников Иэна Митчелла (24 года) и Алека Регулу (22 года).

Контракт Холла с кэпхитом $ 6 млн будет действовать до завершения сезона-2024/2025. Кроме того, соглашение нападающего предусматривает запрет на обмен в 16 клубов лиги. «Блэкхоукс» не было в числе этих клубов.