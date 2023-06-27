«Вашингтон» больше заинтересован в бизнесе, связанном с именем Овечкина, чем в кубке

«Его наиболее частыми партнёрами по звену в прошлом сезоне были Дилан Строум и Конор Шири, два игрока, которых я обожаю, но которые, как мы все знаем, не идеальные партнёры для Овечкина. Ови нужны волшебники с хорошими навыками игры в переходных фазах и отличными опасными передачами. Я написал два глупых и фантастических поста о том, что Вильям Нюландер и Йеспер Братт были бы оптимальными партнёрами для Овечкина в его последнем рывке к титулу лучшего снайпера. Я знаю, что их никогда не выменяют, но общая идея — приобрести игрока, чьи навыки заведут Овечкина, — должна стать приоритетом номер один для команды этим летом.



Я не гиперболизирую. Какими бы пустыми словами мы ни притворялись в пользу стратегии «Обещание», в глубине души мы все знаем, что «Вашингтон Кэпиталз» больше заинтересован в бизнесе, связанном с именем Овечкина, чем в Кубке Стэнли. Если они обменяют Манту или Кузнецова, игроков, которых они получат, следует оценивать по одному критерию: смогут ли они помочь Ови? Восстановление Бекстрёма, Уилсона и Оши следует оценивать на основе их влияния на Погоню. Контракты, призванные усилить глубину обороны, должны быть подписаны на основе того, что осталось после того, как в клубе убедятся, что Ови получит нужных ему товарищей по звену. Сейчас самое главное — это число 894.



Я не циничен. Я думаю, что это прекрасная и достойная восхищения цель для команды. Если в этом и есть позор, то это из-за ортодоксального группового мышления, которое доминирует в этой лиге. Все ожидают, что игроки и команды будут притворяться, что они борются за Кубок, даже если это глупо. Если бы «Вашингтон» намеревался выиграть кубок как можно скорее, они бы совершили распродажу в феврале и начали перестройку. Но Овечкин здесь, и ему нужна помощь, чтобы забивать голы.



Ну и кстати. В этом сезоне он забил 42 гола», — говорится в сообщении.