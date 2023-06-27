В «Эдмонтоне» поведали о сложностях в переговорах с Климом Костиным

«Мы далеки друг от друга. Так что посмотрим. Когда ты, будучи российским игроком, играешь в КХЛ, на тебя всегда рассчитывают. Так что я не уверен, куда эта ситуация зайдёт.



У нас было несколько переговоров с агентом Костина, Полом Теофаносом. Я знаю, что у него есть варианты за пределами Национальной хоккейной лиги. Очевидно, это будет проблемой. Я никоим образом не смогу сохранить весь состав наших нижних звеньев из-за ограничений, связанных с потолком зарплат. Мы должны принять решение о том, кого из игроков мы хотим сохранить. Мне нравится Клим, он забил 10-11 голов, может драться. Я думал, что он бьёт очень сильно, он физически силён. Так что посмотрим», — сказал Холланд в эфире подкаста Боба Штауффера Oilers Now.