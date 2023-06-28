Главные российские разочарование в истории драфтов НХЛ

«Я всё-таки уехал слишком рано, совершенно неготовым к игре в НХЛ. Да-да, тогда я этого не понимал, но сейчас считаю, что поторопился. Представьте, приезжает мальчик, у которого вес 69 килограммов, он думает, что звезда, всё умеет на льду…



Помню, после того как я сделал хет-трик, тренер вызвал меня и говорит: «Никита, это хорошо, что ты забросил три шайбы, но меня больше всего порадовало то, что ты заблокировал бросок в третьем периоде». Я думаю, ну что же он несет такое! Три шайбы, а он про блок-шот говорит. Но Кен требовал разностороннего хоккея. Он прекрасно понимал, что со своим багажом я долго не продержусь…



Один раз он позвал меня и говорит: «Никита, я хочу тебе предложить компромисс. Давай так: всё, что касается игры от красной линии до наших ворот — ты слушаешь меня. Всё, что происходит от красной линии до чужих ворот — твое. Я сам в хоккей не играл, вижу, какие у тебя данные, и в атаке тебе советовать ничего не буду». Всё мимо ушей пропустил. Думаю, ну что же он говорит такое, я форвард, который умеет забивать, не надо меня трогать. Сейчас-то понимаю, что главный тренер делал мне одолжение, объяснял, что хочет видеть, а я его не слушал и делал всё иначе. Молодой был, слишком молодой».