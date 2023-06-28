Генменеджер «Каролины» высказался о российских игроках на драфте НХЛ

«Перспективы российских игроков и риски, связанные с ними? Мы открыты для лучших игроков. Паспорт значения не имеет. Опять же, сейчас выбрав игрока из любой страны, вы всё равно не увидите его в ближайшие несколько лет. К тому же, мир может сильно измениться. Я думаю, самое важное — это понимать потенциал игрока. Мы не столько беспокоимся о паспорте, сколько о том, будет ли этот игрок в топ-6 нападения нашей команды или защитником первых двух звеньев и тому подобное», — приводит слова Уодделла The Hockey News.