В "Аризоне" рассказали, чем руководству клуба нравится защитник Симашев

В "Аризоне" рассказали, что им нравится поведение хоккеиста Симашева на льду и в жизни
Поведение российского защитника Дмитрия Симашева как на льду, так и за его пределами очень нравится руководству клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом в четверг рассказал генеральный менеджер команды Билл Армстронг, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.
"Мы называем его единорогом драфта, которых трудно найти, парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в него, как он ведет себя на льду и за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и он очень привлекательный и интригующий перспективный игрок. Такие защитник не подлежат обмену в НХЛ", - сказал Армстронг.
Симашев был выбран первым из россиян под общим шестым номером в первом раунде драфта НХЛ, который прошел в ночь на четверг в Нашвилле (США, штат Теннеси).
В первом раунде "Аризона" под 12-м номером выбрала российского нападающего Даниила Бута. Генеральный менеджер клуба сравнил россиянина с двукратным бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной США нападающим Тэйджом Томпсоном и словацким нападающим Алексом Таком, которые выступают за "Баффало":
"Бут похож на смесь Тэйджа Томпсона и Алекса Така, нам нравится его соревновательный дух. Даниил - хоккеист, который способен влиять на результат. Он хочет этого, и у него для этого есть все данные".
18-летний Симашев является воспитанником ярославского "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 18 матчей, не отметившись результативными действиями. В Олимп - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) сезона-2022/23 на его счету 1 гол и 11 результативных передач в 33 играх регулярного чемпионата и 1 результативный пас в 2 матчах плей-офф. Рост игрока составляет 188 см, согласно информации на сайте МХЛ.
Буту 18 лет, он также является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне нападающий провел в КХЛ 16 матчей и забросил 2 шайбы, в МХЛ - 39 матчей, отметившись 22 голами и 19 результативными передачами. Рост игрока составляет 191 см.