В "Аризоне" рассказали, чем руководству клуба нравится защитник Симашев

"Мы называем его единорогом драфта, которых трудно найти, парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в него, как он ведет себя на льду и за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и он очень привлекательный и интригующий перспективный игрок. Такие защитник не подлежат обмену в НХЛ", - сказал Армстронг.