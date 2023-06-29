Губерниев высказался о драфте НХЛ

— Это говорит о том, что наша хоккейная школа сильна, а НХЛ по прежнему нуждается в услугах российских хоккеистов. А еще это говорит о том, что профессиональный североамериканский хоккей — вид спорта, который не мыслит себя без России. Хоккеистам могу пожелать только удачи, если они выберут этот путь и поедут пробиваться в НХЛ. Я за них порадуюсь, — сказал Губерниев «Матч ТВ».