Губерниев высказался о драфте НХЛ

Губерниев о драфте НХЛ: «Доказательство того, что профессиональный североамериканский хоккей не мыслит себя без России»
Выбор четырех россиян в первом раунде драфта НХЛ 2023 является доказательством того, профессиональный североамериканский хоккей не мыслит себя без России, заявил «Матч ТВ» комментатор и ведущий телеканала Дмитрий Губерниев.
В первом раунде драфта НХЛ под 6 м номером «Аризоной Койотис» был выбран Дмитрий Симашев, под 7 м — Матвей Мичков («Филадельфия»), под 12 м — Даниил Бут («Аризона»), под 31 м — Михаил Гуляев («Колорадо Эвеланш»).
— Это говорит о том, что наша хоккейная школа сильна, а НХЛ по прежнему нуждается в услугах российских хоккеистов. А еще это говорит о том, что профессиональный североамериканский хоккей — вид спорта, который не мыслит себя без России. Хоккеистам могу пожелать только удачи, если они выберут этот путь и поедут пробиваться в НХЛ. Я за них порадуюсь, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Драфт НХЛ продолжится в четверг — состоятся выборы новичков со второго по седьмой раунд.
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Губерниев о драфте НХЛ: «Доказательство того, что профессиональный североамериканский хоккей не мыслит себя без России»