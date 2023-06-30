Названо имя задержанного в Польше российского хоккеиста

Задержанным в Польше по обвинению в шпионаже российским хоккеистом оказался 20-летний Максим Сергеев. Имя игрока называет Telegram-канал Mash.

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Игрок представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России защитник играл за ХК «Балашиха» и «Спартак». О задержании хоккеиста стало известно ранее 30 июня.

Это уже 14-й человек, задержанный в ходе данного следствия.

«Все [задержанные] были идентифицированы как иностранцы из-за границы, осуществляющие разведывательную, пропагандистскую деятельность против Польши и готовившие акты диверсии по поручению российской разведки», — говорится на сайте.