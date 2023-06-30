Песков: дипломаты будут прояснять ситуацию с задержанным в Польше хоккеистом из РФ

Российская сторона будет стараться прояснить ситуацию с задержанием в Польше хоккеиста из РФ, обвиняемого в шпионаже. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обратив при этом внимание на сложности работы российских дипломатов в Польше из-за русофобии властей этой страны.
"Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей", - сказал представитель Кремля.
"Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", - признал Песков.