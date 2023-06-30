Экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста прокомментировал арест ученика

«Ничего не слышал по поводу Сергеева. У меня с ним почему-то пропала связь. Думаю, что она прекратилась с его стороны. Даже не могу представить себе его арест за шпионаж», — сказал специалист, который занимался с Сергеевым в московском «Спартаке».