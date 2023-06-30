Экс‑игрок ЦСКА и «Авангарда» перешел в ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым, сообщает пресс служба хоккейного клуба.
Соглашение с 35 летним форвардом рассчитано на два сезона.
— Владимир в команде будет выполнять важную работу в нижних звеньях. Жарков — элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером «Трактора» как на льду, так и вне его. Его козыри — объем катания, силовая игра и опыт. Три этих компонента добавят команде мощи и важной глубины, — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.
Жарков выступал в НХЛ за «Нью Джерси Девилз», в 82 матчах отметился двумя голами и 12 результативными передачами. В России форвард играл за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард», завоевывал серебро и бронзу чемпионата КХЛ. Всего в лиге он провел 646 матчей, набрал 146 очков (54+92).