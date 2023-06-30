Экс‑игрок ЦСКА и «Авангарда» перешел в ХК «Трактор»

— Владимир в команде будет выполнять важную работу в нижних звеньях. Жарков — элитный чекер, атлет и профессионал, способный стать лидером «Трактора» как на льду, так и вне его. Его козыри — объем катания, силовая игра и опыт. Три этих компонента добавят команде мощи и важной глубины, — отметил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.