Кожевников резко высказался об аресте российского хоккеиста в Польше

«Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то, — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.