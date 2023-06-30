В польском клубе прокомментировали арест российского хоккеиста

«Примерно две-три недели назад его задержали спецслужбы. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет. Он приехал к нам играть до начала военный действий на Украине. Он подписал декларацию о нейтралитете, вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем. Конечно, мы отстраняемся от его неспортивной деятельности. Мы тут ни при чем», – заявил он.