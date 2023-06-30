В польском клубе прокомментировали арест российского хоккеиста

Тренер польского хоккейного клуба «Заглембе» прокомментировал арест хоккеиста из России
Тренер польского клуба «Заглембе» Гжегож Клих заявил, что игроки клуба крайне удивлены арестом российского хоккеиста по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает газета Fakt.
По словам Клиха, задержанный россиянин прибыл в Польшу до начала СВО и подписывал декларацию о нейтралитете.
«Примерно две-три недели назад его задержали спецслужбы. Раньше у нас не было никаких подозрений на его счет. Он приехал к нам играть до начала военный действий на Украине. Он подписал декларацию о нейтралитете, вел себя нормально. Поэтому мы удивлены этим случаем. Конечно, мы отстраняемся от его неспортивной деятельности. Мы тут ни при чем», – заявил он.
30 июня в Польше был задержан хоккеист из России. Его подозревают в шпионаже. На данный момент точно неизвестно, какой именно спортсмен был задержан, но СМИ считают, что это может быть Максим Сергеев из второй польской лиги.