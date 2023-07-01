Гретцки не включил Овечкина в топ-3 лучших левых нападающих НХЛ
Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки принял участие в голосовании при выборе лучших крайних левых нападающих в сборную сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Как сообщает Professional Hockey Writers Association (PHWA), канадец не включил российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина топ-3 лучших левых нападающих лиги. Гретцки поставил на первое место Джейсона Робертсона из "Даллас Старз".
Вторым стал российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Тройку замкнул вингер "Эдмонтон Ойлерз" Райан Ньюджент-Хопкинс. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ. Панарин, попавший в топ Гретцки, набрал 29+63 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и сделал два ассиста в семи матчах плей-офф.