Гретцки не включил Овечкина в топ-3 лучших левых нападающих НХЛ

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки принял участие в голосовании при выборе лучших крайних левых нападающих в сборную сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Как сообщает Professional Hockey Writers Association (PHWA), канадец не включил российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина топ-3 лучших левых нападающих лиги. Гретцки поставил на первое место Джейсона Робертсона из "Даллас Старз".

Вторым стал российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Тройку замкнул вингер "Эдмонтон Ойлерз" Райан Ньюджент-Хопкинс. В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло "Кэпиталз" выйти в плей-офф турнира.