Партнёр по команде дал характеристику обвиняемому в шпионаже хоккеисту РФ

Он был приятным в общении в нашей раздевалке, и мы относились к нему как к любому из игроков. Когда мы выходили куда-нибудь за пиццей или пивом, он всегда шёл с нами, и с ним никогда не было проблем в этом отношении.



Все иностранцы, которые играли с нами, жили в одной гостинице. Итак, россияне, белорусы и украинцы. Между ними никогда не было ссор и конфликтов на фоне национального признака. Они дружили. Кроме того, он, вероятно, должен был играть с нами в следующем сезоне, поэтому эта информация была для меня огромным шоком», – цитирует одного из хоккеистов «Заглембе» «Polsat Sport».