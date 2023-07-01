Призванный в армию хоккеист Федотов подписал новый контракт с ЦСКА

Российский вратарь Иван Федотов, призванный в армию летом прошлого года, подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

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По информации издания, новое соглашение голкипера с командой рассчитано на два года. Спортсмен завершит службу в начале июля.

1 июля 2022 года Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».