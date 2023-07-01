Защитник Орлов подписал контракт с "Каролиной"

Российский защитник Дмитрий Орлов на правах свободного агента подписал контракт на два года с клубом "Каролина Хэррикейнз".

Как сообщил в социальных сетях журналист Эллиотт Фридман, Орлов подписал двухлетнее соглашение на общую сумму 15,5 миллионов долларов.

Орлов - обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" в 2018 году. Он выступал за столичную команду с 2011 по 2023-й год. В конце прошлого регулярного чемпионата был обменян в "Бостон".