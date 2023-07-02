В рижском «Динамо» опровергли слухи о ликвидации клуба
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис отреагировал на слухи, что клуб перестанет существовать в ближайшее время. Ранее стало известно, что динамовцы не подали заявку для участия в чемпионате Латвии.
«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности. Клуб продолжает работу, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель», — цитирует Савицкиса ТАСС.
Напомним, рижский коллектив на протяжении 14 сезонов выступал в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года из-за начавшейся специальной военной операции на Украине «Динамо» вышло их состава участников КХЛ.
Лучшим результатом клуба из Латвии является второй раунд плей-офф Кубка Гагарина (2009/2010, 2010/2011).