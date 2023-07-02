В рижском «Динамо» опровергли слухи о ликвидации клуба

«Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности. Клуб продолжает работу, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель», — цитирует Савицкиса ТАСС.