«Мы не удерживаем спортсменов против их воли». Тренер СКА — о ситуации Мичкова

Канадский тренер СКА по развитию игроков Даниэль Бохнер прокомментировал слухи о том, что нападающий Матвей Мичков будет вынужден остаться в санкт-петербургской команде и после истечения контракта. Соглашение россиянина будет действовать до конца сезона-2025/2026.

Конечно, СКА соблюдает контракты. Все профессиональные команды делают это! Но, помимо этого, ребята совершенно вольны играть, где хотят. Наша команда является эталоном хорошего развития, и все наши игроки, уехавшие в НХЛ, тому подтверждение. Такой способ ведения дел сохранится и в будущем, и Матвей Мичков ничем не отличается от других. В его случае это только вопрос времени», — приводит слова Бохнера TVA Sports.