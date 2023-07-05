«Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь»

В прошлом сезоне КХЛ 33-летний защитник провёл за «Ак Барс» 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету Токранова одна результативная передача в семи матчах.