ХК «Сочи» подписал новый контракт с нападающим

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новый контракт с нападающим Никитой Феоктистовым . Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с 32-летним нападающим будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 53 матчах, в которых набрал 16 (6+10) очков при среднем игровом времени 14 минут 3 секунды. Предстоящий сезон станет для Феоктистова четвёртым в составе «леопардов», за клуб он провёл в общей сложности 119 игр и записал в личную статистику 38 (13+25) очков.