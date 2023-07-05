Экс-форвард команд НХЛ и КХЛ Щербак перешёл во французский клуб

Последним клубом форварда был словацкий «Слован» из Братиславы. В 10 матчах игрок забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Ранее Щербак играл за команду чешской лиги «Маунтфилд». В сентябре 2022 года россиянин не смог продлить контракт с клубом из-за проблем с продлением рабочей визы. После этого форвард продолжил индивидуальную подготовку в Канаде.