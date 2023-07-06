ХК «Трактор» подписал контракт с канадским вратарем

«Трактор» объявил о подписании контракта с канадским вратарём Заком Фукале. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, контракт с голкипером рассчитан на два сезона.

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Закари Фукале – канадский голкипер, который начинал профессиональную карьеру в клубе QMJHL «Галифакс Мусхедз». Уже в первом сезоне Фукале установил рекорд, одержав 32 победы, – лучшее достижение для вратарей-новичков Лиги Квебека. Канадец получил приз – «Раймон Лагасе Трофи». В сезоне-2012/2013 «Галифакс» с Фукале впервые в своей истории завоевал Мемориальный кубок.

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран во втором раунде под общим 32-м номером командой «Монреаль Канадиенс». В сезоне-2013/2014 Закари, выступая в Лиге Квебека, добавил к своим личным трофеям два приза: «Поль Дюмон Трофи» (человек года) и «Жак Плант Мемориал Трофи» (вратарь с наилучшим средним показателем). В 2020-м вратарь перешёл в систему клуба «Вашингтон Кэпиталс». В текущем сезоне Закари Фукале выступал в составе «Херши Беарс» (АХЛ) и выиграл Кубок Колдера.