СКА обменял в «Ладу» девятерых хоккеистов на денежную компенсацию

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Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, «Лада» получила права на Грязнова, Калабушкина, Колтыгина и Попугаева.

Шесть из девяти названных хоккеистов имеют опыт игры в КХЛ.

Алтыбармакян в прошлом сезоне играл в КХЛ за две команды – «Сочи» и СКА. Суммарно нападающий провёл 49 матчей, заработав 18 (7+11) баллов за результативность.

Ожгихин в сезоне-2022/2023 дебютировал в КХЛ, сыграв 18 матчей за СКА, но в них он не отметился набранными очками.

Солянников в прошлом сезоне поиграл как за СКА, так и за «СКА-Нева» – за 25 матчей в КХЛ он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «+1».

Грязнов в прошлом сезоне провёл восемь игр за СКА в КХЛ, не набрав баллов за результативность.

Колтыгин в сезоне-2022/2023 провёл 11 матчей в КХЛ и отметился в составе армейцев одной голевой передачей.