Экс-игрок НХЛ жестко раскритиковал Матвея Мичкова

«Вот что мне рассказали. Он ничего и никого не слушает. Тренеры, опытные игроки пытаются с ним разговаривать, но он просто отвечает им: «Отвали». Хоккеист, с которым Мичков выступал в прошлом году, говорил так: «Как бы я ни старался дать ему шанс, он просто кусок дерьма», — сказал Уитни.