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Заместитель комиссара НХЛ Дэйли: позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли прокомментировал новость о том, что вратарь Иван Федотов подписал контракт с ЦСКА. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

НХЛ: позиция КХЛ противоречит контрактным обязательствам Федотова в НХЛ
© РИА Новости

"Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ", — сообщил Дэйли.

3 июля Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом "Филадельфия Флайерз". НХЛ проинформировала об этом Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). 1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста, подписавшего контракт с "Филадельфией", подозревали в уклонении от службы в армии. Позднее хоккеиста доставили в учебную часть ВМФ России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля 2022 года. Адвокат игрока подавал жалобу о признании незаконным решения комиссии о призыве. 2 июля стало известно, что Федотов закончил службу в армии. Федотов был основным вратарем национальной сборной на Олимпийском турнире в 2022 году. В Пекине россияне завоевали серебряные медали.

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