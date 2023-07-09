Журналист из США объяснил ситуацию с меморандумом НХЛ и КХЛ

Переход хоккеиста Ивана Федотова в клуб ЦСКА может запустить процесс по разбирательству между Национальной и Континентальной хоккейными лигами (НХЛ и КХЛ). Об этом заявил заявил журналист The Athletic Phdelphiaila Александер Эпплйард.

В своем Twitter он сообщил, что наличие меморандума о взаимопонимании было выгодно именно КХЛ, однако теперь лига может оказаться в «минусе», поскольку выдержать конкуренцию с НХЛ она теперь не сможет.

Журналист отметил, что даже если не брать в расчет приостановку соглашения, КХЛ нарушила договоренности, когда дала добро на переход Федотова в ЦСКА. Эпплйард заявил, что лига не сделала ни одной попытки для нахождения компромисса с НХЛ по спорному статусу хоккеиста, а вместо этого воспользовалась ситуацией и пробелами в формулировках в документе для оправдания собственных решений.