Журналист назвал хоккейного вратаря ЦСКА Федотова "терпилой"

Журналист Игорь Рабинер высказался в своем Telegram-канале о ситуации вокруг вратаря ХК ЦСКА Иваном Федотовым, который подписал контракт с армейцами, назвав спортсмена «терпилой».

«Пресс-конференция ЦСКА с участием Федотова – через неделю. Мы же вообще еще не слышали, что думает о происходящем он сам. Пока он молчит, Иван, извиняюсь, выглядит во всей этой ситуации терпилой», — написал Рабинер.

Также Рабинер задался вопросами, подписан ли контракт с ЦСКА под давлением и есть ли у Федотова гордость.

«Может, пресс-конференция даст хотя бы намеки на ответы», — добавил он.

9 июля КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

3 июля заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз». НХЛ проинформировала об этом Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

1 июля прошлого года стало известно о задержании Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Хоккеиста, подписавшего контракт с «Филадельфией», подозревали в уклонении от службы в армии.