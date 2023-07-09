Михайлов: Федотов в скором времени вернется на первые роли в российском хоккее

"В составе армейского клуба он стал вратарем номер один в России, это заслуженная его работа и работа всего клуба, все случившееся уже позади, а то, что он возвращается в команду, - это здорово для Ивана. Хорошо, что он решил остаться в ЦСКА: он парень молодой и перспективный, быстро наберет форму, все будет зависеть от его работы и тренера по вратарям Сергея Ивановича Наумова. Для всех болельщиков это радость, будем с надеждой смотреть, как Иван набирает форму, со временем он вернется на первые роли в нашем хоккее. Я приветствую его решение, как болельщик, как почетный президент клуба, дай бог, чтобы все у него получилось, уверен, что вся команда ему в этом поможет", - сказал Михайлов.