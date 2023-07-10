Экс-yfgflf.obq клубов КХЛ Игорь Левицкий завершил карьеру игрока в 30 лет

Нападающий «Звезды» Игорь Левицкий завершил карьеру хоккеиста и приступил к работе в хоккейной школе ЦСКА на должности помощника тренера, сообщает пресс-служба клуба.

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30-летний игрок провёл три сезона за «Звезду», отыграв в красно-синей форме 150 матчей. Всего в ВХЛ он провёл 215 матчей и набрал 101 (47+54) очко. Кроме того, на счету Левицкого 222 матча и 58 (30+28) очков в КХЛ, в том числе одна игра за ЦСКА.

Кроме армейского клуба, на счету Левицкого игры за «Атлант», «Спартак», «Сочи» и «Сибирь».