The Hockey Writers: Капризов может стать ассистентом капитана «Миннесоты»
Защитник Мэтт Дамба является неограниченно свободным агентом. Ранее он был ассистентом капитана «Миннесоты». По мнению журналистов The Hockey Writers, его на этом посту могут заменить четыре хоккеиста – Йонас Бродин, Матс Цуккарелло, Йоэль Эрикссон Эк и Кирилл Капризов.
«Капризов - это тот самый игрок-суперзвезда, который нужен каждой команде, если она хочет иметь хоть какие-то шансы на успех. За свою 203-матчевую карьеру он набирает более одного очка за игру, побил все возможные клубные рекорды и, похоже, в ближайшее время не собирается сбавлять обороты. В самые трудные моменты все смотрят на Капризова, и он не стесняется ничего и никого.
Когда Капризов только приехал из России, его английский язык оставлял желать лучшего. И хотя он значительно улучшился, коммуникативный барьер все еще существует. Если «Уайлд» ищут лидера, который был бы активен в раздевалке, на льду и способен на интенсивные ободряющие речи, то он может оказаться не самым лучшим выбором», – сказано о Кирилле.