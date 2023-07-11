Овечкина включили в список лучших нападающих в истории НХЛ

Портал The Hockey Writers составил список лучших нападающих в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и составил из них тройки. Он доступен на сайте.

В числе лучших оказался только один россиянин — капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. В тройку к форварду также включили канадцев Уэйна Гретцки и Горди Хоу.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 заброшенные шайбы. Он обошел по этому показателю занимающего третье место Хоу, отставание от лидирующего в списке Гретцки составляет 72 гола.