Нападающий Михаил Анисин стал игроком «Норильска»

«Миша, безусловно, запоминающаяся и яркая личность для всего хоккейного сообщества. Ещё восемь лет назад он блистал в КХЛ, а в прошлом году провёл вполне неплохой сезон в Жлобине, выступая за белорусский «Металлург». Всё будет зависеть от него самого, от его желания и стремления. Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Ещё рано делать какие-то выводы», — приводит слова генерального директора «Норильска» Евгения Никитина пресс-служба ВХЛ.