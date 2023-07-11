«Оттава» провела переговоры с российским хоккеистом Тарасенко

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» Пьер Дорион рассказал, что во вторник общался с представителями российского нападающего Владимира Тарасенко, передает TSN.

Функционер не стал комментировать переговоры с российским форвардом, но сообщил, что клуб хочет усилить атакующую позицию.

В 2012 году Тарасенко перешел из петербургского СКА в «Сент-Луис Блюз» после того, как в 2010 году североамериканский клуб выбрал его под 16-м номером в первом раунде драфта НХЛ.

За «Блюз» Тарасенко выступал десять лет, после чего клуб обменял его в «Нью-Йорк Рейнджерс» в середине сезона-2022/23. В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко забросил 18 шайб и сделал 32 голевых передачи в 69 встречах.