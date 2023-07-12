Двукратный обладатель Кубка Стэнли вернулся в «Сент-Луис»

«Сент-Луис Блюз» объявил о заключении контракта с нападающим Оскаром Сундквистом . Соглашение рассчитано на один год на сумму $ 775 тысяч.

29-летний Сундквист вернулся в стан «блюзменов» после пятилетнего пребывания в команде с 2017 по 2022 год. В прошлом сезоне Сундквист перешел из «Детройта» в «Миннесоту» в результате обмена. В общей сложности он провёл 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 28 (10+18) очков. За восемь сезонов своей карьеры в Национальной хоккейной лиге он набрал 123 (50+73) очка в 355 играх регулярного чемпионата.