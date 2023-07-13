Инсайдер EPSN рассказал, почему «Аризона» отказалась от Гальченюка, подписанного 1 июля

«Источник в НХЛ сообщил, что «Койотс» обнаружили «ситуацию вне льда», влияющую на Гальченюка, о которой команда ранее не знала», — написал Вышински в своём «твиттере».

Гальченюк вернулся в «Аризону», подписав соглашение с клубом 1 июля. По двустороннему договору зарплата игрока в НХЛ должна была составить $ 775 тысяч за сезон, а в АХЛ – $ 225 тысяч. В сезоне-2022/2023 форвард сыграл в НХЛ всего 11 матчей, не набрав очков. За свою карьеру в НХЛ Алекс Гальченюк провёл в лиге 654 встречи, в которых забросил 146 шайб и отдал 208 результативных передач, набрав в общей сложности 354 очка.