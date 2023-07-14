Тренер Гелашвили назвал лучшего российского вратаря

«Российские вратари сейчас лучшие в мире. Одни из лучших — так точно. Из российских вратарей лучшим считаю Илью Сорокина. Многие наши голкиперы играют здорово, но сейчас его настало время. Я не вижу у Ильи слабых сторон. Его психология, физика, техника — всё на высшем уровне.



«Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет, потому что было бы грех этого не сделать. У Сорокина в «Айлендерс» карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели», — приводит слова Гелашвили «РБ Спорт».