Тренер Гелашвили назвал лучшего российского вратаря

Бывший тренер вратарей челябинского «Трактора» Георгий Гелашвили заявил, что считает российских вратарей одними из лучших в мире, и выделил голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина.
«Российские вратари сейчас лучшие в мире. Одни из лучших — так точно. Из российских вратарей лучшим считаю Илью Сорокина. Многие наши голкиперы играют здорово, но сейчас его настало время. Я не вижу у Ильи слабых сторон. Его психология, физика, техника — всё на высшем уровне.
«Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет, потому что было бы грех этого не сделать. У Сорокина в «Айлендерс» карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели», — приводит слова Гелашвили «РБ Спорт».
Новый контракт Сорокина с ньюйоркцами вступит в силу с 1 июля 2024 года. С 2024 по 2028 год Илью нельзя будет обменять, а с сезона-2028/2029 «Айлендерс» не сумеют обменять россиянина в 16 из 32 клубов НХЛ.
В минувшем сезоне Илья Сорокин провёл в регулярном чемпионате НХЛ 60 матчей и одержал 31 победу. Россиянин отражал 92,4% бросков и пропускал в среднем 2,34 шайбы за матч.