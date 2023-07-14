«Спартак» подписал контракты с двумя хоккеистами

«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Москвичи заключили двустороннее соглашение с 21-летним защитником Арсением Парамоновым. Контракт подписан на один год. В прошедшем сезоне хоккеист, вступая за молодёжную команду «Крыльев Советов», завершил чемпионат в качестве её лучшего бомбардира. Защитник сыграл в 51 встрече и суммарно записал на свой счёт 33 (13+20) балла. Кроме того, Парамонов дважды признавался лучшим защитником недели МХЛ.