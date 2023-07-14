Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА

— Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения сборной России. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи, — сказал Тимченко.