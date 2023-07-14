Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев избран председателем совета директоров петербургского СКА, сообщается на сайте хоккейного клуба.
С 2011 года должность занимал Геннадий Тимченко.
— Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения сборной России. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи, — сказал Тимченко.
Также сообщается, что в совет директоров СКА вошел заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».
Источник:Официальный сайт ХК СКА