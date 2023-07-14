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Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА

Бывший президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Медведев избран председателем совета директоров петербургского СКА, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Александр Медведев избран на пост председателя совета директоров СКА
©  Денис Бушковский / Матч ТВ

С 2011 года должность занимал Геннадий Тимченко.

— Хотел бы поблагодарить всех за совместную плодотворную деятельность на благо хоккейного клуба СКА, во многом определившего пути развития профессионального хоккея в России и внесшего значительный вклад в достижения сборной России. Желаю вам новых хоккейных достижений, крепкого здоровья, благополучия и удачи, — сказал Тимченко.

Также сообщается, что в совет директоров СКА вошел заслуженный тренер России Владимир Юрзинов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом».

Источник:Официальный сайт ХК СКА