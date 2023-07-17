Какие изменения в правилах игры ждут КХЛ в сезоне-2023/24

Клубы Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 столкнутся с рядом изменений в правилах игры.

© ТАСС

Три из них видятся ключевыми, при этом одно уже было опробовано в матчах предыдущего сезона Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) - теперь и на самом высоком уровне игрокам запрещено держать шайбу больше трех секунд в трапециевидной зоне за своими воротами.

Видео дня

При первом нарушении последует остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила. За последующие аналогичные нарушения команду ждет двухминутный штраф.

Сама трапеция появилась во всероссийских соревнованиях с сезона-2020/21, она призвана устранить задержки в игре. Нововведения тогда касались только вратарей: в этой зоне им можно владеть шайбой (чего нельзя делать в углах площадки), но запрещено прижимать ее. За нарушение этого правила голкипер наказывается двухминутным удалением, которое за него отбывает полевой игрок. Теперь правила владения шайбой в трапеции коснулись и остальных хоккеистов команды.

"Больше бегать, не зная куда"

Ограничение нахождения с шайбой прямо за воротами повлияет на процесс начала атаки, и это правило уже нашло как критиков, так и сторонников. Главный тренер вернувшейся в КХЛ тольяттинской "Лады" Олег Браташ подчеркнул в разговоре с ТАСС, что выступал против игровых ограничений еще в ту пору, когда они коснулись вратарей.

"Большинство новых правил я понимаю и, в принципе, не против них. Мне не нравятся изменения, которые ограничивают игровые действия. Можно вспомнить про не так давно принятое ограничение в действиях вратарей, - сказал он. - Мне также непонятно, как эти три секунды будут фиксироваться на практике, будет ли включаться таймер. Это слишком субъективно для такой важной вещи, как нахождение потом команды в меньшинстве. В современном хоккее факт удаления на две минуты важен, это может сильно повлиять на результат матча".

Проведший в сезоне-2022/23 12 матчей в МХЛ нападающий магнитогорского "Металлурга" Данила Юров также не поддержал это изменение.

"Игра, конечно, изменилась: больше в МХЛ стали бегать, правда, не знаю куда. Пропали все раскаты, красивые голы после них были частью хоккея. Мне это правило не особо нравится, потому что долгое время так играли, раскаты всегда нравились как игрокам, так и тренерам, придумываешь что-то новое. Под это сейчас тоже надо подстраиваться, и это займет не меньше года, чтобы что-то придумать интересное. Надеюсь, что нашей команде что-то новое получится придумать в максимально кратчайшие сроки, будем в каждой пятерке обсуждать и придумывать что-то свое", - отметил 19-летний игрок в разговоре с ТАСС.

Двукратный чемпион России в составе ярославского "Локомотива" Антон Бут, отец выбранного в этом году на драфте Национальной хоккейной лиги "Аризоной" нападающего Даниила Бута, считает, что с введением этого правила не стоит ждать ни плюсов, ни минусов.

"Оно немного придаст динамики игре, потому что нельзя будет долго стоять за воротами, нужно будет быстрее начинать атаки в плане выхода из своей зоны, прохождения средней зоны. Плюс это будет на руку командам, которые любят играть в давление, потому что теперь долго за воротами стоять нельзя", - сказал Антон Бут ТАСС.

"Отказ от драк не позволит избежать затягивания игры"

С предстоящего сезона шайба будет засчитана, если при взятии ворот атакующий игрок сдвинет их под воздействием хоккеиста защищающейся команды. По мнению Антона Бута, это правило является одним из ключевых.

"Потому что намного важнее, когда нападающие лезут на ворота, их подталкивают, они атакуют вратаря, и раньше либо атакующему дают две минуты, либо отменяют взятие ворот. Это намного эффективней, потому что будет намного больше угрозы воротам, больше борьбы и зрелищности в плане взятия ворот", - подчеркнул он.

Еще одним интересным новшеством станет перенос стартового вбрасывания с начала периода или овертайма в зоне атаки команды, играющей в меньшинстве. Как видится, это даст еще больше возможностей для соперника, имеющего на данный момент численное преимущество.

"Правило переноса вбрасывания, конечно, важно, но вбрасывание еще надо выиграть, и теперь к этому будут подходить более ответственно и системно. Если это вбрасывание в овертайме, то оно будет играть ключевую роль. Тем более, насколько я понимаю, никто не запрещал менять вратаря на пятого полевого игрока, поэтому получается двойное преимущество", - сказал Антон Бут.

Чтобы снизить количество драк в матчах, было принято решение убрать пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается от поединка. Раньше сброс перчаток во время конфликта автоматически приводил к наложению дисциплинарного штрафа на игрока, нарушившего правила. Бывший судья и комментатор Леонид Вайсфельд считает, что введение этого правила не позволит избежать затягивания игры.

"Из всех изменений у меня есть только один вопрос: как это правило улучшит игру? У меня нет претензий по его введению, но для чего это сделали, я не понял. То, что человек сбрасывает перчатки, как раз затягивает игру, не способствует ее ускорению. Представьте себе, что он сбросил перчатки и шлем, ему говорят, ладно, парень, успокойся, и он успокоился. И он пошел собирать перчатки, искать шлем, а это время. И это, наоборот, игру не ускоряет, а затягивает", - сказал Вайсфельд ТАСС.

Ничего революционного в правилах

Судьи также будут иметь возможность накладывать на команду двухминутный штраф за открытые калитки у скамейки запасных, если из-за этого соперник получил травму. Одним из поводов принятия этого правила мог послужить эпизод, случившийся в октябре прошлого года. Тогда в матче с "Локомотивом" в Ярославле форвард СКА Захар Бардаков получил повреждение, зацепившись за приоткрытую калитку у скамейки запасных хозяев.

"Полностью поддерживаю это правило, потому что из-за этого люди получают тяжелейшие травмы. А сервисмен, открывающий скамейку для игроков, вместо этого смотрит хоккей. Если из-за него люди вылетают на месяц, то за это, конечно, надо наказывать", - подчеркнул Вайсфельд.

Изменения, как правило, происходят каждый год, их целью является усовершенствование игры, и КХЛ сама признает, что нововведения происходят согласно нынешней стратегии и направлены на повышение зрелищности и результативности. По мнению Вайсфельда, во введенных в нынешнем году правилах ничего революционного нет.

"Мне кажется, наиболее революционным правилом был просмотр спорных моментов. После же введения ограничения нахождения с шайбой в трапеции резко в игре ничего не изменится", - отметил он.