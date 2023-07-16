Овечкин, Дацюк и Вячеслав Быков приедут на прощальный матч Зарипова

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

Сообщается, что в Казань приедут Александр Овечкин, Павел Дацюк, Сергей Мозякин и партнеры героя вечера по звену ЗЗМ: Алексей Морозов и Сергей Зиновьев.

Кроме того, Зарипов рассчитывает на приезд своих бывших тренеров – Зинэтулы Билялетдинова, Вячеслава Быкова (работали вместе в сборной России), Олега Знарка (в сборной и «Ак Барсе»), Ильи Воробьёва (в «Металлурге»), детских тренеров.

Отмечается, что иностранцев на празднике не будет. На приглашение приехать в Казань из-за политической ситуации ответили отказом чех Ян Коварж (с ним Зарипов играл в «Металлурге») и финн Нико Капанен (в «Ак Барсе»).