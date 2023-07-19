Стала известна сумма, которую вратарь Самсонов запрашивает у «Торонто» по арбитражу

В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где уступил в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 1,8 млн.